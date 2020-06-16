BBC: Ученые нашли дешевое лекарство, которое уменьшают риск умереть от коронавируса

Дешевый и достаточно распространенный препарат может помочь спасти жизни тяжело больных на COVID-19.

Лечение с помощью небольших доз гормонального препарата под названием дексаметазон стало большим прорывом в борьбе с коронавирусом. Это вещество стало участником крупнейших в мире испытаний тех лекарств, которые уже существуют, против COVID-19.

Как пишет BBC, дексаметазон сокращает риск смерти на треть для пациентов, подключенных к системам искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Для тех больных, которые требуют дополнительного обеспечения кислородом, угроза умереть сокращается на одну пятую. Издание пишет, что если бы врачи в Великобритании начали использовать этот препарат еще в начале пандемии, это помогло бы спасти около 5 тысяч жизней. Также он может быть очень полезным для бедных стран с большим количеством пациентов с COVID-19.

Читайте такжеУченые заявили, что коронавирус вступил в стадию выгорания

Примерно 19 из 20 зараженных коронавирусом выздоравливают без госпитализации. Те же, кто попал на больничную койку, в основном тоже без проблем выздоравливают. Но некоторых из них приходится подключать к системам ИВЛ. Это те пациенты, которые больше всего рискуют умереть и каким дексаметазон может помочь.

BBC объясняет, что препарат уже используют для борьбы с воспалением при лечении других болезней. И оказалось, что он может помочь в случаях, когда иммунная система тела чрезмерно реагирует на коронавирус, вызывая "цитокиновый шторм", который может привести к смерти.

В испытаниях, которые провела команда из Оксфордского университета, принимали участие около 2 тысяч госпитализированных пациентов. Им давали дексаметазон. Их результаты лечения сравнивали с 4 тысячами других больных, которых лечили без этого препарата. В случае больных, подключенных к системам ИВЛ, дексаметазон сокращал риск смерти с 40% до 28%. В случае тех, кому нужен дополнительный кислород, угроза смерти уменьшалась с 25% до 20%.

"Это первый препарат, который на данный момент помог сократить смертность. И это сокращение значительное. Поэтому мы достигли большого прогресса", - сказал главный исследователь профессор Питер Хорбі.

Читайте такжеBloomberg: Первые вакцины от коронавируса не будут спасать от заражения

Его коллега профессор Мартин Ландри добавил, что статистически из каждых восьми пациентов, подключенных к системам ИВЛ, дексаметазон поможет спасти одну жизнь.

"Выгода очевидна. Курс лечения дексаметазоном длится 10 дней и стоит около 5 фунтов стерлингов за одного пациента. Таким образом, спасение жизни обходится 35 фунтов. Кроме того, это препарат, который доступен по всему миру", - сказал Ландри.

Он добавил, что больницы могут без колебаний использовать этот препарат. Но людям не стоит бежать в аптеку и покупать его для самолечения. Дексаметазон не помогает людям с мягкими симптомами коронавируса, у которых нет проблем с дыханием. Другой антивирусный препарат под названием ремдесивир во время испытаний показал эффективность в сокращении срока выздоровления больных COVID-19. Его уже используют в системе здравоохранения Великобритании.

Читайте новости мира и переводы зарубежной прессы на канале УНИАН ИноСМИ