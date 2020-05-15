Исследования показали, что лечение интерфероном может ускорить выздоровление пациентов с коронавирусом

Вещество начали повторно исследовать из-за положительных результатов во время вспышки SARS.

Ученые провели предварительное исследование, в котором выявили, что лечение интерфероном-α2b ускоряет выздоровление пациентов с COVID-19.

Об этом пишет ТСН со ссылкой на Eurek Alert.

Согласно новым исследованиям в Frontiers in Immunology, лечение противовирусными препаратами, такими как интерфероны, может значительно улучшить клиренс вируса и снизить уровни воспалительных белков у пациентов с COVID-19.

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Исследователи, проводившие предварительное исследование когорты подтвержденных случаев COVID-19 в Ухане, обнаружили, что лечение интерфероном (IFN)-α2b значительно уменьшило продолжительность обнаруженного вируса в верхних дыхательных путях и снизило уровень интерлейкина(IL)-6 и С-реактивного белка (СРБ), два воспалительных белка, обнаруженных в организме человека. Полученные данные показывают потенциал для разработки эффективного противовирусного вмешательства для COVID-19.

"Интерфероны являются нашей первой линией защиты от любых вирусов, но такие вирусы, как коронавирусные, развивались совместно, чтобы очень специфически блокировать реакцию на интерферон", - сказал ведущий автор доктор Элеонора Фиш из Научно-исследовательского института и Университета общей больнице Торонто.

"Это информирует нас о важности интерферонов для очистки от вирусных инфекций. Лечение интерфероном отменяет ингибирующее действие вируса", - добавляют Департамент иммунологии Торонто.

Фиш говорит, что исследовательская группа рассматривала терапию интерферонами за его успех во время вспышки SARS в 2002 и 2003 годах.

В этом исследовании авторы изучили течение заболевания в группе из 77 человек с подтвержденным COVID-19, что попали в больницу Юнион (Ухань, Китай) в период с 16 января по 20 февраля 2020 года. Исследование включало только умеренные случаи COVID-19, так как ни один из пациентов не нуждался в интенсивной терапии.

Пациентов лечили или IFN-α2b, арбидол (ARB), который является противовирусным препаратом широкого спектра действия, или комбинацией IFN-α2b плюс ARB, а клиренс вируса определяли как два последовательных отрицательных теста на вирус с интервалом не менее 24 часов, из образцов мазка из горла. Лечение IFN-α2b ускорило клиренс вируса примерно на семь дней.

"Вместо того чтобы разрабатывать специфические противовирусные препараты для каждого нового вирусного вспышки, я бы сказал, что мы должны рассматривать интерфероны как "первичные ответчики" с точки зрения лечения. Интерфероны были одобрены для клинического применения в течение многих лет, поэтому стратегия состояла бы в том, чтобы «перенаправить» их на тяжелые острые вирусные инфекции", - сказал исследователь.

Напомним, испытания ремдисивира в США, который считали потенциальными лекарствами от нового коронавирус, свернули. Исследователи объяснили это тем, что такие тесты угрожают здоровью части зараженных пациентов, которые в исследовании для сравнения принимали плацебо.

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