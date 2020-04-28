Французские медики нашли лекарство против опасного симптома коронавируса

Медики сообщили о прорыве в борьбе с COVID-19.

Французские медики нашли средство от смертельного симптома коронавируса в ходе клинических испытаний.

Об этом сообщает ассоциация Assistance publique - Hopitaux de Paris (AP-HP), пишет РБК-Украина.

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Лекарство от ревматоидного артрита Тоцилизумаб оказалось эффективным в борьбе с одним из потенциально смертельных симптомов вызываемого коронавирусом заболевания — гиперцитокинемией, или цитокиновым штормом.

По словам врачей, пациенты с таким заболеванием страдают от острой респираторной недостаточности. Первые результаты касаются выборочного контролируемого мультицентрического исследования с тоцилизумабом — моноклональным антителом, которое блокирует рецептор цитокина интерлейкина-6 и используется, в том числе, при лечении ревматоидного артрита.

Всего в исследовании участвовали 129 пациентов. Из них 65, помимо обычного лечения, принимали этот препарат, а другие 64 выполняли роль контрольной группы и получали только обычное лечение. Выяснилось, что после приема препарата состояние больных значительно улучшилось.

Напомним, что в мире заражены коронавирусом более 3 млн человек, умерших от осложнений инфекции 207 тыс., вылечились 882 тыс. пациентов.

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