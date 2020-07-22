Ученые научились выявлять рак за много лет до появления симптомов

Разработчики из Китая создали специальный анализ крови, который позволяет заранее выявить опасную болезнь.

Анализ крови может помочь обнаружить рак за четыре года до появления симптомов, - уверяет группа ученых из Китая. Их новое исследование повышает надежду на раннее выявление смертельной болезни.

Как пишет The Guardian, неинвазийный анализ крови под названием PanSeer обнаруживал рак у 95% людей без симптомов, которым впоследствии все же ставили диагноз.

"Мы продемонстрировали, что пять типов рака можно выявить с помощью анализа крови, основанном на метилировании ДНК. И сделать это можно за четыре года до установления диагноза традиционными способами", - говорится в работе ученых, опубликованной в журнале Nature Communications.

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Они отмечают, что тест не предвидит появление рака, а выявляет раковые образования, которые еще не вызвали никаких симптомов или не были обнаружены другими методами. The Guardian отмечает, что это не первый отчет о положительных результатах в области исследования эффективности анализа крови в выявлении рака. Однако, команда ученых отмечает, что их работа уникальна, потому что указывает на возможность выявить болезнь до того, как пациент начнет чувствовать себя плохо. А ни одно исследование до этого времени не достигало такого результата.

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Исследователи объясняют в своем отчете, что новый анализ основан на поисках определенных частей ДНК в плазме крови, которые называют метиловими группами. Они часто развиваются в ДНК опухолей. Ученые утверждают, что их метод позволяет обнаружить даже очень малый уровень таких ДНК. Данные об образецах крови пациента анализируют с помощью алгоритмов машинного самообучения, чтобы определить, действительно ли обнаруженные ДНК связаны с опухолями.

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