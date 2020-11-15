Исследователи из медицинской школы Стэнфордского университета выяснили, что курение вейпа повышает риск заразиться коронавирусной инфекцией COVID-19 в пять-семь раз по сравнению с некурящими людьми.
Об этом сообщает издание The National Interest.
В ходе исследования на территории США были опрошены 4,3 тысячи человек в возрасте 13-24 лет. При этом каждый второй респондент сообщил, что курит. Проанализировав информацию, ученые пришли к выводу, что у любителей вейпинга не только повышен риск заражения инфекцией, но и в пять раз больше шанс, что симптомы COVID-19 проявятся в более тяжелой форме.
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В итоге они пришли к выводу, что люди, курящие вейпы, в пять-семь раз чаще подхватывают вирус по сравнению с теми, кто не курит электронные сигареты.
Одна из авторов работы, профессор педиатрии Стэндфордского университета доктор Бонни Халперн-Фелшер предупредила молодых людей, что они могут подвергнуться «немедленному риску заражения» COVID-19 из-за повреждения свои легких.
По данным ученых, электронные сигареты изменяют иммунную систему и плохо влияют на легкие. С другой стороны, выдыхаемые аэрозольные частицы могут нести в себе COVID-19 и заразить окружающих.
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