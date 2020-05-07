Темнокожих коронавирус убивает чаще: исследователи заметили зависимость смертности от расы
Темнокожие женщины в 4,3 раза чаще умирают от коронавируса, чем белые женщины, а темнокожие мужчины из-за болезни умирают в 4,2 раза чаще, чем белокожие мужчины.
Читайте такжеЗа сутки в мире выявили более 90 тысяч новых больных COVID-19Об этом свидетельствуют данные Национальной статистической службы Великобритании, сообщает CNN.
Также отмечается, что «значительно повышенный риск смерти» у жителей Бангладеша, Пакистана, Индии и смешанных национальностей.
Исследователи считают, что это частично связано с социально-экономической ситуацией некоторых стран, но только этим объяснять такую большую разницу они не берутся.
Ранее УНИАН сообщал, что итальянские ученые создали первую в мире вакцину, которая убивает коронавирус.
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