Темнокожих коронавирус убивает чаще: исследователи заметили зависимость смертности от расы

Частично это может быть связано с социально-экономической ситуацией некоторых стран.

Темнокожие женщины в 4,3 раза чаще умирают от коронавируса, чем белые женщины, а темнокожие мужчины из-за болезни умирают в 4,2 раза чаще, чем белокожие мужчины.

Читайте такжеЗа сутки в мире выявили более 90 тысяч новых больных COVID-19Об этом свидетельствуют данные Национальной статистической службы Великобритании, сообщает CNN.

Также отмечается, что «значительно повышенный риск смерти» у жителей Бангладеша, Пакистана, Индии и смешанных национальностей.

Исследователи считают, что это частично связано с социально-экономической ситуацией некоторых стран, но только этим объяснять такую большую разницу они не берутся.

Ранее УНИАН сообщал, что итальянские ученые создали первую в мире вакцину, которая убивает коронавирус.