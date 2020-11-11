Человек, который носит маску, защищает от вирусов не только окружающих, но и себя.
Такие данные содержатся в обновленных рекомендациях по противодействию COVID-19, которые выдали в Центрах США по контролю над заболеваниями (CDC), сообщает Голос Америки.
Отмечается, что многие научные исследования показали пользу режима "общеобязательного ношения масок".
"Польза для человека увеличивается с ростом ношения масок в целом", - говорится в разъяснении.
Ранее в CDC призвали к ношению масок как средства уберечь окружающих от заражения.
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В США среднее суточное количество заражений COVID-19 превышает 100 тыс. человек уже несколько дней подряд.
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