Центры США по контролю над заболеваниями отмечают, что многие научные исследования показали пользу режима "общеобязательного ношения масок".

Человек, который носит маску, защищает от вирусов не только окружающих, но и себя.

Такие данные содержатся в обновленных рекомендациях по противодействию COVID-19, которые выдали в Центрах США по контролю над заболеваниями (CDC), сообщает Голос Америки.

Отмечается, что многие научные исследования показали пользу режима "общеобязательного ношения масок".

"Польза для человека увеличивается с ростом ношения масок в целом", - говорится в разъяснении.

Ранее в CDC призвали к ношению масок как средства уберечь окружающих от заражения.

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В США среднее суточное количество заражений COVID-19 превышает 100 тыс. человек уже несколько дней подряд.

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Автор: Инна Андалицкая