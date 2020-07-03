Ученые предполагают, что вследствие мутации коронавирус может стать более заразным

Отмечается, что у медиков пока нет доказательств, что в результате мутации вирус становится опаснее для зараженного человека.

Главный инфекционист Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи заявил, что коронавирус нового типа в случае мутации может стать более заразным.

Об этом он сказал в интервью медицинскому журналу JAMA Netwok, пишет НВ.

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«Похоже, что определенная мутация может делать вирус более заразным», - сказал Фаучи, добавив, что сейчас ученые спорят по этому поводу, однако имеющиеся данные говорят о возможности мутации вируса, которая ускоряет его репликацию.

При этом, по его словам, у медиков пока нет доказательств, что в результате такой мутации вирус становится опаснее для зараженного человека и приводит к более тяжким последствиям для здоровья.

Как писал УНИАН ранее, коронавирус может стать причиной появления осложнений, связанных с работой мозга. В частности, новое исследование связывает опасную инфекцию с инсультом и психозом. Выявление такой связи вызывает беспокойство о возможном тяжелое влияние болезни на некоторых пациентов.

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