Американские врачи обнаружили новый симптом коронавируса
Медики, практикующие в госпитале Кук в Чикаго Гаррет Принс и Мишель Сегель заявили о выявлении нового симптома коронавируса. По словам врачей о заболевании может говорить постоянная икота.
К такому выводу медики пришли в результате исследования, которое было опубликовано в журнале Аjemjournal.
Читайте такжеВОЗ зафиксировала рекордный прирост новых случаев заражения коронавирусом за сутки
По словам врачей икота, на которую поначалу не обращали внимание, при Covid-19 может быть вызвана поражением нерва, расположенного около диафрагмы дыхательных путей.
При этом, не исключено, что сами больные и их врачи не ассоциируют икоту с коронавирусом.
Новые симптомы
Список симптомов коронавируса постоянно пополняется.
Недавно специалисты из Центра по контролю и профилактике заболеваний США добавили в список потенциальных симптомов COVID-19 тошноту и диарею. Они, как и большинство остальных симптомов, могут проявиться через 2−14 дней после заражения.
Наиболее распространенные симптомы коронавируса
С начала пандемии к числу самых распространенных симптомов коронавируса относят лихорадку, кашель, одышку, усталость, головную боль, потерю вкуса и боль в горле.
Коронавирус в Украине
- По состоянию на утро 16 августа в Украине зафиксировали 91 тысячу 356 случаев коронавирусной инфекции.
- В тот же день, 16 августа 2020 года ВОЗ зафиксировала рекордный прирост новых случаев заражения коронавирусом за сутки
- В Минздраве сообщили о резком росте количества украинский с тяжелым течением коронавирусной болезни.
- Регионы призвали подготовиться ко второй волне COVID-19 в Украине.
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram