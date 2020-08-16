Американские врачи обнаружили новый симптом коронавируса

Медики не исключают, что постоянная икота при Covid-19 может быть вызвана поражением нерва, который расположен около диафрагмы.

Медики, практикующие в госпитале Кук в Чикаго Гаррет Принс и Мишель Сегель заявили о выявлении нового симптома коронавируса. По словам врачей о заболевании может говорить постоянная икота.

К такому выводу медики пришли в результате исследования, которое было опубликовано в журнале Аjemjournal.

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По словам врачей икота, на которую поначалу не обращали внимание, при Covid-19 может быть вызвана поражением нерва, расположенного около диафрагмы дыхательных путей.

При этом, не исключено, что сами больные и их врачи не ассоциируют икоту с коронавирусом.

Новые симптомы

Список симптомов коронавируса постоянно пополняется.

Недавно специалисты из Центра по контролю и профилактике заболеваний США добавили в список потенциальных симптомов COVID-19 тошноту и диарею. Они, как и большинство остальных симптомов, могут проявиться через 2−14 дней после заражения.

Наиболее распространенные симптомы коронавируса

С начала пандемии к числу самых распространенных симптомов коронавируса относят лихорадку, кашель, одышку, усталость, головную боль, потерю вкуса и боль в горле.

Коронавирус в Украине

По состоянию на утро 16 августа в Украине зафиксировали 91 тысячу 356 случаев коронавирусной инфекции.

В тот же день, 16 августа 2020 года ВОЗ зафиксировала рекордный прирост новых случаев заражения коронавирусом за сутки

В Минздраве сообщили о резком росте количества украинский с тяжелым течением коронавирусной болезни.

Регионы призвали подготовиться ко второй волне COVID-19 в Украине.

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Автор: Елена Коваленко