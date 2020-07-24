Глава ВОЗ о пандемии COVID-19: "Возврата к прежнему образу жизни нет"

В условиях пандемии решение, куда идти и с кем встречаться, "может быть вопросом жизни и смерти".

Пандемия коронавируса изменила образ жизни человечества, некоторые жизни она разрушила.

Об этом заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебреисус, передает НВ.

Он сказал, что в условиях пандемии решение, куда идти и с кем встречаться, "может быть вопросом жизни и смерти".

"Совершенно ясно, что люди хотят жить своей жизнью. Но возврата к прежнему образу жизни нет. Пандемия уже изменила наш образ жизни", - заявил Гебреисус.

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Он призвал делать осознанный выбор, так как под угрозой может быть не только жизнь одного человека, но и окружающих.

"Это может быть не ваша жизнь, но ваш выбор может повлиять на жизнь или смерть кого-то, кого вы любите, или совершенно незнакомого человека", - отметил глава ВОЗ.

Как сообщал УНИАН, ранее глава ВОЗ заявил, что мир не вернется к нормальной жизни в ближайшее время из-за COVID-19.

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