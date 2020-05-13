Коронавирус может навсегда остаться среди людей – ВОЗ

В то же время в организации считают, что, создав вакцину, мир может взять под контроль распространение вируса.

Всемирная организация здравоохранения считает, что коронавирус может стать эндемичным, то есть будет постоянно существовать среди людей.

Об этом заявил руководитель программ по чрезвычайным ситуациям в сфере здравоохранения ВОЗ Майк Райан, передает Reuters.

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"Важно открыто сказать: этот вирус может стать еще одним эндемичным вирусом и, возможно, никогда не исчезнет", – отметил эксперт.

По словам Райана, данное заболевание может стать длительной проблемой. Однако, добавил он, мир может взять под контроль распространение вируса с помощью вакцины – если такая будет создана.

Как сообщал УНИАН, по состоянию на утро 13 мая в мире число подтвержденных случаев COVID-19 превысило 4,26 миллиона человек. При этом от коронавирусной инфекции умерли почти 292 тысячи людей, выздоровели более 1,49 миллиона пациентов.