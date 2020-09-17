Всемирная организация здравоохранения выразила обеспокоенность из-за роста количества случаев инфицирования коронавирусом в Европе, ведь количество случаев заражения за последнюю неделю превысило показатели инфицирования во время первого пика коронавирус в Европе в марте.
Об этом заявил директор офиса ВОЗ в Европе Ганс Клюге, передает DW со ссылкой на dpa.
"Сентябрьское количество инфицирований должно стать сигналом для пробуждения для всех нас", - сказал он. "Как дальше разовьется пандемия, зависит от нас. Мы уже нанесли ей один раз удар в ответ, и теперь мы можем ударить во второй раз", - отметил представитель ВОЗ.
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При этом представитель ВОЗ заявил, что организация не собирается менять рекомендации по 14-дневному карантину для всех, кто мог заразиться коронавирусом. Клюге также отметил, что хотя концепция карантина должна сохраняться, ее необходимо "непрерывно адаптировать".
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