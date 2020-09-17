"Как дальше разовьется пандемия, зависит от нас",- заявили в ВОЗ.

Всемирная организация здравоохранения выразила обеспокоенность из-за роста количества случаев инфицирования коронавирусом в Европе, ведь количество случаев заражения за последнюю неделю превысило показатели инфицирования во время первого пика коронавирус в Европе в марте.

Об этом заявил директор офиса ВОЗ в Европе Ганс Клюге, передает DW со ссылкой на dpa.

"Сентябрьское количество инфицирований должно стать сигналом для пробуждения для всех нас", - сказал он. "Как дальше разовьется пандемия, зависит от нас. Мы уже нанесли ей один раз удар в ответ, и теперь мы можем ударить во второй раз", - отметил представитель ВОЗ.

Читайте такжеВспышка COVID-19 выходит из-под контроля, вакцина не поможет – ООН

При этом представитель ВОЗ заявил, что организация не собирается менять рекомендации по 14-дневному карантину для всех, кто мог заразиться коронавирусом. Клюге также отметил, что хотя концепция карантина должна сохраняться, ее необходимо "непрерывно адаптировать".

Борьба в мире коронавирусом: что известно

До ноября в Украине продлен адаптивный карантин. Стали жестче ограничения в регионах "зеленой зоны", до конца сентября запрещен въезд иностранцам – за исключением нескольких категорий. За прошедшие сутки в Украине зафиксировали 3 584 новых случая инфицирования COVID-19.

17 сентября в мире обнаружили уже более 30 млн больных коронавирусом. Число смертей от COVID-19 приближается к 1 млн.

Фармакологическая компания AstraZeneca снова приостановила разработку вакцины от коронавируса: названа причина.

В Минздраве объяснили, что позволит украинцам уберечься от заражения коронавирусом до появления вакцины.

В Британии испытают ингаляционные вакцины от коронавируса.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: УНИАН