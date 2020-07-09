ВОЗ создала комиссию по расследованию своих действий во время пандемии коронавируса

Комиссия создана в ответ на международную критику, и ее работа, как обещают в ВОЗ, будет независимой.

Всемирная организация здравоохранения сегодня создала комиссию, которая будет проводить расследование действий организации во время вспышки коронавирусной болезни COVID-19.

Об этом заявил генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебреесус, сообщаетDeutsche Welle со ссылкой на Reuters.

Комиссия создана в ответ на международную критику и, как обещают в ВОЗ, ее работа будет независимой.

Группу экспертов возглавят бывший премьер-министр Новой Зеландии Хелен Кларк и бывший президент Либерии Элен Джонсон-Серлиф.

Мандат независимой комиссии будет разработан по согласованию с государствами-членами ВОЗ.

Ожидается, что промежуточный доклад будет подготовлен и представлен к встрече министров здравоохранения стран, входящих в ВОЗ, которая должна состояться в ноябре.

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Как сообщалось, 7 июля США официально проинформировали Организацию Объединенных Наций о своем выходе из Всемирной организации здравоохранения. О намерении выйти из ВОЗ президент США Дональд Трамп заявил еще в мае, в разгар пандемии коронавирусной болезни.

Трамп упрекал ВОЗ в зависимости от китайского правительства и неадекватной и слишком медленной реакции на вспышку коронавируса в Ухане.

Президент США фактически возложил на организацию ответственность за большое количество смертей и заявлял о нежелании ВОЗ проводить необходимые реформы внутри организации. При этом он неоднократно подчеркивал тот факт, что США платят в бюджет организации больше, чем Китай.

Справка УНИАН. В конце декабря 2019 года власти Китая сообщили о вспышке пневмонии неустановленного происхождения в городе Ухань. Возбудителем заболевания, которое стали называть коронавирусная болезнь COVID-19, оказался новый тип коронавируса SARS-CoV-2.

28 февраля 2020 года ВОЗ повысила с "высокой" до "очень высокой" оценку глобального риска распространения COVID-19.

11 марта ВОЗ официально назвала COVID-19 пандемией общемирового масштаба.

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