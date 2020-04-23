Новых заболевших нет: Вьетнам решил отменить карантин
Во Вьетнаме в четверг, 23 апреля, решили снять карантинные ограничения, так как за последнюю неделю в стране не было зафиксировано ни одного нового случая заболевания смертельным коронавирусом.
Об этом сообщили региональные СМИ со ссылкой на премьера страны Нгуена Суана Фука.
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Теперь в большинстве городов Вьетнама снимаются ограничения на ведение предпринимательской и другой деятельности, а также на предоставление услуг, открываются магазины, кафе и рестораны.
При этом жителей обяжут носить маски в общественных местах, соблюдать разумную дистанцию и избегать многолюдных собраний.
Определенные ограничения все еще будут действовать в столице Вьетнама Ханое, провинциях Бакнинь и Хазянг, а также городе Хошимин. Полный режим изоляции остается в силе для некоторых районов Ханоя, которые объявлены районами с высокой степенью риска. Там карантинные меры будут действовать до 30 апреля.
С четверга также возобновляются все внутренние полеты вьетнамских авиалиний.
Напомним, общенациональный карантин во Вьетнаме ввели с 1 апреля.
Как сообщал УНИАН, общее количество лабораторно подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом в мире по состоянию на утро четверга, 23 апреля, достигло почти 2,63 миллиона человек.
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