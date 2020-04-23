Во Франции от COVID-19 за сутки умерли 516 человек

Всего во Франции с начала пандемии зарегистрировано 21 тыс. 856 летальных случаев.

Во Франции за сутки от коронавирусной инфекции умерли 516 человек.

Об этом говорится в сообщении на сайте правительства Франции, посвященном COVID-19.

В частности, 311 человек скончались в больницах и 205 - в медико-социальных учреждениях (домах престарелых).

Всего во Франции с начала пандемии зарегистрировано 21 тыс. 856 летальных случаев.

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Инфицирование коронавирусом подтверждено у 120 тыс. 804 человек, из них у 1 тыс. 653 - за последние сутки.

Сейчас в больницы госпитализированы 29 тыс. 219 человек, что на 522 меньше, чем в предыдущие сутки.

В отделениях интенсивной терапии находятся 5 тыс. 53 человека. За последние 24 часа количество таких пациентов уменьшилась на 165 человек.

Выписано из больниц 42 тыс. 88 человек. За последние сутки выписали 1 тыс. 431 человека.