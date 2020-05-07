Во Франции уменьшился суточный показатель смертности от COVID-19

По данным на 7 мая за сутки коронавирус в этой стране умерли 178 человек, тогда как по состоянию на вчера – 278.

Во Франции за последние сутки от коронавирусной болезни COVID-19 умерли 178 человек, что на 100 меньше, чем сообщалось вчера.

Об этом говорится в сообщении на сайте правительства Франции о ситуации с коронавирусом в стране.

Отмечается, что 149 человек умерли в больницах и 29 - в медико-социальных учреждениях (домах престарелых).

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Всего во Франции с начала эпидемии зарегистрировано 25 тыс. 987 летальных случаев.

Инфицирование коронавирусом подтверждено у 137 тыс. 779 человек, что на 629 больше, чем по состоянию на 6 мая.

Сегодня в больницы госпитализированы 23 тыс. 208 человек, что на 775 меньше, чем вчера.

В отделениях интенсивной терапии находятся 2 тыс. 961 человек. За последние 24 часа количество таких пациентов уменьшилась на 186 человек.

Выписаны из больниц 55 тыс. 27 человек, что на 1 тыс. 055 больше, чем за предыдущие сутки.

Как сообщал ранее УНИАН, в Испании с начала пандемии от коронавируса умерли более 26 тыс. человек.

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