Во Франции продолжает сокращаться суточная смертность от коронавируса

За сутки в этой стране от COVID-19 выздоровели 222 человека.

Во Франции за последние сутки от коронавирусной болезни COVID-19 умерли 135 человек.

Отмечается, что 96 человек умерли в больницах и 39 - в медико-социальных учреждениях (домах престарелых). Вчера, 2 мая, за сутки сообщалось о смерти 135 человек, 1 мая - 218 человек, а 30 апреля - 289, говорится в сообщении на сайте правительства Франции, посвященном COVID-19.

Читайте такжеВ Британии за сутки смертность от коронавируса уменьшилась почти вдвое

В целом во Франции с начала пандемии зарегистрировано 24 тысячи 895 летальных случаев.

Инфицирования коронавирусом подтверждены у 131 тысячи 287 человек, что на 308 больше, чем за предыдущие сутки.

В настоящее время в больницы госпитализированы 25 тысяч 815 человек, что на 12 меньше, чем вчера.

В отделениях интенсивной терапии находятся 3 тысячи 819 человек. За последние 24 часа количество таких пациентов уменьшилось на 8 человек.

Выписаны из больниц 50 тысяч 784 человека, что на 222 больше, чем за предыдущие сутки.

Как сообщал УНИАН, Китай сообщает, что за сутки коронавирусом заболел только один человек, летальных случаев нет.

Читайте также: