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В Испании за сутки от коронавируса умерли более 300 человек

12:50, 28 апреля 2020
Зарубежные новости
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REUTERS

Всего с начала пандемии в Испании зафиксировано 23 тыс. 822 летальный случай от COVID-19, в том числе 301 за последние сутки, сообщает Министерство здравоохранения страны.

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В целом по стране с помощью ПЦР-тестов подтверждено инфицирование коронавирусом 210 тыс. 773 человека, в том числе 1 тыс. 308 за последние сутки.

Излечились от коронавирусной болезни 102 тыс. 548 человек, из них за последние сутки - 1 тыс. 673.

В мире по количеству инфицированных коронавирусом лиц Испания занимает второе место после Соединенных Штатов Америки, а по количеству умерших - третье место после США и Италии.

Как сообщал ранее УНИАН, количество выявленных случаев коронавируса в мире превысило 3 миллиона человек.

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