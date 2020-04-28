В Испании за сутки от коронавируса умерли более 300 человек
В Испании за сутки от коронавируса умер 301 человек.
Всего с начала пандемии в Испании зафиксировано 23 тыс. 822 летальный случай от COVID-19, в том числе 301 за последние сутки, сообщает Министерство здравоохранения страны.
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В целом по стране с помощью ПЦР-тестов подтверждено инфицирование коронавирусом 210 тыс. 773 человека, в том числе 1 тыс. 308 за последние сутки.
Излечились от коронавирусной болезни 102 тыс. 548 человек, из них за последние сутки - 1 тыс. 673.
В мире по количеству инфицированных коронавирусом лиц Испания занимает второе место после Соединенных Штатов Америки, а по количеству умерших - третье место после США и Италии.
Как сообщал ранее УНИАН, количество выявленных случаев коронавируса в мире превысило 3 миллиона человек.
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