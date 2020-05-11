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Во Франции зафиксировали самый маленький показатель смертности от COVID-19 с середины марта

11:57, 11 мая 2020
Зарубежные новости
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Иллюстрация / REUTERS

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Об этом говорится в сообщении на сайте правительства Франции о ситуации с коронавирусом в стране за 10 мая.

Отмечается, что за последние сутки умерли 70 человек, из них 69 - в больницах и один человек - в медико-социальных учреждениях (дом для престарелых).

В целом во Франции с начала эпидемии зарегистрировано 26 тыс. 380 летальных случаев.

Инфицирование коронавирусом подтверждено у 139 тысяч 63 человек, что на 209 больше, чем по состоянию на 9 мая.

На сегодняшний день в больницы госпитализированы 22 тысячи 569 человек, что на 45 меньше, чем вчера.

В отделениях интенсивной терапии находятся 2 тысячи 776 человек, что на 36 меньше, чем вчера.

Выписаны из больниц 56 тысяч 217 человек, что на 179 больше, чем за день до этого.

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