Во Франции впервые за пять дней выросла смертность от коронавируса

За сутки во Франции умерли 263 человека.

Во Франции зафиксировано увеличение суточных показателей смертности от COVID-19 за последние пять дней.

Об этом говорится в сообщении на сайте правительства Франции относительно ситуации с коронавирусом.

Отмечается, что за последние сутки умерли 263 человека, из них 178 в больницах и 85 - в медико-социальных учреждениях (дом престарелых).

До сегодняшнего дня во Франции наблюдалось снижение смертности от COVID-19. В частности, вчера, 10 мая, за сутки умерли 70 человек, 9 мая - 80 человек, 8 мая - 243, 7 мая - 178, и 6 мая - 278.

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Всего во Франции с начала эпидемии зарегистрировано 26 тысяч 643 летальных случая.

Инфицирование коронавирусом подтверждено у 139 тысяч 519 человек, что на 456 больше, чем по состоянию на 10 мая.

На сегодняшний день в больницы госпитализированы 22 тысячи 284 человека, что на 285 меньше, чем вчера.

В отделениях интенсивной терапии находятся 2 тысячи 712 человек, что на 64 меньше, чем сутки тому назад.

Выписаны из больниц 56 тысяч 724 человека.

Ранее УНИАН сообщал, что в городе Ухань, который стал эпицентром распространения коронавируса в Китае, впервые со времени послабления строгого карантина обнаружили новых больных COVID-19.

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