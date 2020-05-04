Во Франции определили дату, когда в стране появился первый инфицированный COVID-19
Главный реаниматолог больницы города Бобиньи Ив Коэн озвучил дату появления первого пациента с коронавирусом во Франции.
По его словам, первый пациент, заразившийся коронавирусом, мог появиться во Франции еще 27 декабря, рассказал он в эфире телеканала BFM.
Он отметил, что врачи повторно рассмотрели анализы пациентов с пневмонией, которые поступили в больницу в декабре и январе, и анализ одного из 24 пациентов дал положительный результат на коронавирус.
Читайте такжеВ США за день коронавирус унес столько жизней, как теракт 11 сентября
Как рассказал Коэн, мужчина болел в течение 15 дней и заразил коронавирусом двоих своих детей. Кроме того, врачи обнаружили, что его жена работает в рыбном магазине рядом с продавцами суши китайского происхождения. «Возможно, она болела бессимптомно», — предположил медик.
Коэн заявил, что вопрос заключается в том, был ли мужчина, госпитализированный в декабре в больницу Бобиньи, нулевым пациентом или нет. Сейчас необходимо перепроверить анализы пациентов с пневмонией по всей стране, чтобы это узнать.
Как сообщал ранее УНИАН, согласно данным на 4 мая, в мире коронавирусом заразилось более 3,5 миллиона человек, из них более 247 тысяч скончались, около 1,2 миллиона вылечились. Франция — на пятом месте по числу инфицированных с показателем 168 тысяч человек. За последние сутки от коронавирусной болезни COVID-19 умерли 135 человек.
Читайте также:
- Симптомы коронавируса - как отличить от гриппа и простуды
- Коронавирус карта распространения на сегодня (обновляется)
- Коронавирус новости в Украине и мире - онлайн
- Антисептик своими руками: простые рецепты, как сделать его дома (видео)
- Лечение коронавируса:какие препараты используют при COVID-19 в Украине и мире