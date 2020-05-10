Во Франции зафиксировано наименьшую за 2 месяца суточную смертность от коронавируса

Постепенно снижается также и количество госпитализированных и больных в реанимации.

За минувшие сутки от коронавирусной болезни COVID-19 во Франции умерли 80 человек, что является самым низким показателем за почти 2 месяца.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BFM-TV.

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Отмечается, что количество госпитализированных за сутки уменьшилось на 110 человек – до 22 614 по состоянию на вечер субботы. В частности, в реанимации находятся 2 812 больных, что на 56 меньше, чем накануне.

В общем количестве госпитализированных и больных в реанимации постепенно снижается в течение последнего месяца.

Всего с начала пандемии во Франции зафиксировали 138 854 случаев коронавирусной болезни COVID-19. Умерли 26 310 человек, из них 16573 – в больницах, 9737 – в домах для пожилых людей и других медико-социальных учреждениях. Выздоровели от коронавируса 56 038 человек.

Как сообщал УНИАН, по состоянию на утро 10 мая количество случаев заражения коронавирусом в мире превысило 4 миллиона.

Жертвами болезни стали более 279 тысяч человек. В то же время, выздоровели от болезни более 1,3 миллиона пациентов.