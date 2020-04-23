Во Франции от COVID-19 за сутки умерли 544 человека

В целом во Франции с начала пандемии зарегистрировано 21 тыс. 340 летальных случаев.

Во Франции за сутки от коронавирусной инфекции умерли 544 человека.

В частности, 336 человек скончались в больницах и 208 - в домах престарелых, говорится в сообщении на сайте правительства Франции, посвященном COVID-19.

В целом во Франции с начала пандемии зарегистрировано 21 тыс. 340 летальных случаев.

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Инфицирование коронавирусом подтверждено у 119 тыс. 151 человека, из них у 1 тыс. 827 - за последние сутки. В настоящее время в больницы госпитализированы 29 тыс. 741 человек, что на 365 меньше, чем за предыдущие сутки.

В отделениях интенсивной терапии находятся 5 тыс. 218 человек. За последние 24 часа количество таких пациентов уменьшилась на 215 человек.

Выписаны из больниц 40 тыс. 657 человек. За последние сутки выписали 1 тыс. 476 человек.

Как сообщал УНИАН, по состоянию на сегодняшнее утро, по данным американского исследовательского Университета имени Джонса Хопкинса, в мире зарегистрировано более 2,6 млн зараженных коронавирусом, выздоровели 710 тыс. Более 183 тыс. инфицированных умерли.

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