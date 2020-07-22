Коронавирус влияет на рост волос: пациенты жалуются на облысение

Выпадение волос — это последствие одного из основных симптомов коронавирусной инфекции, а именно высокой температуры.

Пациенты, переболевшие коронавирусной инфекцией, пожаловались на облысение.

По словам 30-летней Грэйс Дадли, заразившейся COVID-19 в марте, она потеряла больше половины своих волос. По этой причине ей скорее всего придется носить парик всю жизнь, сообщает The Sun.

«Каждый раз, когда я расчесывала волосы, они выпадали в большом количестве. Теперь у меня на голове небольшие залысины, хотя раньше мои волосы были длинными и густыми», — рассказала она.

Медики заявили, что Дадли была на грани смерти, поэтому ее организм начал блокировать волосяные фолликулы, чтобы сохранить энергию для важных функций, обеспечивающих жизнедеятельность.

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«Побочный эффект, с которым я столкнулась после коронавируса, — сильное выпадение волос. Это одна из самых ужасных вещей за всю мою жизнь», — поделилась пользователь @heyyrosie аналогичной историей в Twitter.

Основательница группы поддержки для пациентов, которые переболели COVID-19, Луиза Барнс подчеркнула, что более трети членов группы стали страдать от частичного облысения, в том числе и она сама.

Утверждается, что выпадение волос — это последствие одного из основных симптомов коронавирусной инфекции, а именно высокой температуры.

«Любой человек, который сталкивается с лихорадкой в связи с повышением температуры тела выше 37,5 градуса, начнет терять волосы, так как нарушается их естественный цикл роста», — пояснил доктор Арагон Джузеппе и добавил, что эта проблема носит временный характер.

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