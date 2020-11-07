В Японии найден вирус, схожий с коронавирусом COVID-19.
Как сообщает Obozrevatel со ссылкой на Японское общественное телевидение, группа ученых из Токийского университета обнаружила вирус в помете обитающих на территории страны летучих мышей.
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Он на 81,5% идентичен COVID-19. Отмечается, что вирус был обнаружен в биоматериалах летучих мышей, собранных еще семь лет назад.
В то же время подчеркивается, что обнаруженная форма вируса не передается человеку – это было подтверждено в ходе клинических испытаний.
На территории Японии у животных впервые был обнаружен коронавирус с таким высоким процентом идентичности COVID-19.
У летучих мышей, обитающих на территории Китая, ранее уже обнаруживали вирусы, которые на 95% и выше идентичны новому коронавирусу.
Отметим, в Уханьском институте вирусологии (Китай) еще в 2018 году хвастались опытами над летучими мышами и исследованиями необычного вируса, найденного в их организме.
Пандемия коронавируса COVID-19 в мире: что известно
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