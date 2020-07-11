В ВОЗ прокомментировали возможность возвращения к жесткому карантину
Всемирная организация здравоохранения выступает против возвращения к жесткому карантину для противодействия распространению коронавируса.
Об этом заявил директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан во время брифинга, передает НВ.
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"Мы все хотим избежать того, чтобы целые страны возвращались к полному карантину, такого никто не желает", - сказал он.
По его словам, организацию беспокоят большие ячейки заболевания, когда происходят вспышки и коронавирус быстро передается.
"Мы и многие ученые отмечали: только жесткий карантин закончится, всегда будет риск новых вспышек заболевания, появится возможность передачи вируса", - сказал чиновник.
Как сообщал УНИАН, Всемирная организация здравоохранения сомневается, что в ближайшее время удастся полностью избавиться от коронавируса.
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