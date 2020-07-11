В ВОЗ прокомментировали возможность возвращения к жесткому карантину

Вместе с тем ВОЗ беспокоят большие ячейки заболевания, когда происходят вспышки и коронавирус быстро передается.

Всемирная организация здравоохранения выступает против возвращения к жесткому карантину для противодействия распространению коронавируса.

Об этом заявил директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан во время брифинга, передает НВ.

Читайте такжеКиев снова может вернуться к жесткому карантину

"Мы все хотим избежать того, чтобы целые страны возвращались к полному карантину, такого никто не желает", - сказал он.

По его словам, организацию беспокоят большие ячейки заболевания, когда происходят вспышки и коронавирус быстро передается.

"Мы и многие ученые отмечали: только жесткий карантин закончится, всегда будет риск новых вспышек заболевания, появится возможность передачи вируса", - сказал чиновник.

Как сообщал УНИАН, Всемирная организация здравоохранения сомневается, что в ближайшее время удастся полностью избавиться от коронавируса.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram