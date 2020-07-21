Глава ВОЗ назвал основной метод борьбы с распространением коронавируса

Быстрое реагирование на новые случаи позволяет странам продвигаться по пути экономического восстановления.

Основным методом борьбы с распространением коронавируса является отслеживание его распространения, а не только карантинные ограничения.

Об этом заявил генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус, передает НВ.

Он назвал выявление контактов одним из важнейших инструментов.

"Одним из ключевых инструментов является выявление контактов. Ни одна страна не может контролировать у себя эпидемию, если она не знает, где находится вирус ... Конечно, отслеживание контактов - не единственный инструмент, он должен быть частью всеобъемлющего пакета, но он - один из важнейших", - сказал Гебреисус.

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Он подчеркнул, что быстрое реагирование на новые случаи позволяет странам продвигаться по пути экономического восстановления.

Глава ВОЗ также считает важными мобильные приложения, которые помогают отслеживать контакты инфицированных людей.

Как сообщал УНИАН, по данным Всемирной организации здравоохранения, массовая вакцинация против коронавируса может начаться в середине 2021 года.

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