Вице-премьер-министр Узбекистана по вопросам развития аграрной и продовольственной сфер Уктам Барноев скончался от осложнений, вызванных коронавирусной болезнью.
Об этом сообщается на официальном сайте правительства Бухарской области Узбекистана.
Читайте такжеКоронавирусные рекорды: Франция и Испания фиксируют стремительное распространение COVID-19О госпитализации 56-летнего Барноева стало известно в конце июля.
В правительстве он курировал аграрный и продовольственный сектор в Узбекистане. А до того - возглавлял Бухарскую область.
В Узбекистане за все время пандемии, согласно карты распространение вируса при Университете имени Джона Хопкинса, зафиксировали более 51 тысячи случаев коронавируса.
Коронавирус в мире и в Украине: что известно
- По состоянию на утро 20 сентября в мире зафиксировано более 30,7 миллиона случаев коронавируса.
- В Украине с начала пандемии выявлено 175 678 случаев коронавирусной инфекции. За сутки зафиксировано 2 966 новых случаев.
- Всемирная организация здравоохранения тем временем выразила обеспокоенность из-за роста количества случаев инфицирования коронавирусом в Европе.
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