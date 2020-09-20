56-летний чиновник был госпитализирован в конце июля.

Вице-премьер-министр Узбекистана по вопросам развития аграрной и продовольственной сфер Уктам Барноев скончался от осложнений, вызванных коронавирусной болезнью.

Об этом сообщается на официальном сайте правительства Бухарской области Узбекистана.

Читайте такжеКоронавирусные рекорды: Франция и Испания фиксируют стремительное распространение COVID-19О госпитализации 56-летнего Барноева стало известно в конце июля.

В правительстве он курировал аграрный и продовольственный сектор в Узбекистане. А до того - возглавлял Бухарскую область.

В Узбекистане за все время пандемии, согласно карты распространение вируса при Университете имени Джона Хопкинса, зафиксировали более 51 тысячи случаев коронавируса.

Коронавирус в мире и в Украине: что известно

По состоянию на утро 20 сентября в мире зафиксировано более 30,7 миллиона случаев коронавируса.

В Украине с начала пандемии выявлено 175 678 случаев коронавирусной инфекции. За сутки зафиксировано 2 966 новых случаев.

Всемирная организация здравоохранения тем временем выразила обеспокоенность из-за роста количества случаев инфицирования коронавирусом в Европе.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Алина Вишневская