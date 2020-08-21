Коронавирус в Украине и мире: самое важное за 21 августа
Мир продолжает борьбу с пандемией коронавируса. В Украине число инфицированных пока, к сожалению, ежедневно растет. О том, что происходит в стране и за ее пределами в связи с распространением заболевания - читайте ниже.
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Коронавирус в мире - статистика
По состоянию на утро пятницы, 21 августа, общее количество умерших от инфекции, вызванной новым коронавирусом SARS-CoV-2, в мире превышает 792 тыс. человек. При этом, выздороветь уже удалось более 14,4 млн больных.
В общем, количество выявленных случаев коронавируса в мире составляет чуть более 22,6 млн человек.
Лидерами по количеству зараженных остаются США - 5573743, Бразилия - 3501975, Индия - 2836 925. В России такое количество приближается к миллиону - 936 833.
Коронавирус в Украине - последние данные Минздрава
В Украине по состоянию на утро 21 августа зафиксировано 100 643 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 2 207 - летальные. 51 078 пациентов выздоровели.
Таким образом, за сутки в Украине зафиксировано 2 106 новых случаев коронавируса - именно у стольких украинцев 20 августа подтвердили COVID-19. За сутки 637 пациентов выздоровели.
В Украине обновили разделение на карантинные зоны
В Украине изменили зоны карантина в зависимости от эпидемиологической ситуации. Красную зону карантина расширили. Новое зонирование вступит в силу 24 августа.
В красную зоны будут отнесены:
- город Коломыя, Городенковский, Косовский и Тисменицкий районы Ивано-Франковской области;
- город Самбор Львовской области;
- город Беляевка Одесской области;
- города Дубно и Острог, Костопольский, Радивиловский и Ровенский район Ривненской области;
- город Черновцы, Заставненский и Кицманский район Черновицкой области.
Киев попал в "желтую зону" карантина
Новое эпидемическое зонирование будет введено с понедельника, 24 августа
Коронавирус в Украине и мире: важные новости
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