Коронавирус в Украине и мире: самое важное за 21 августа

Последние новости, связанные с пандемией COVID-19 в Украине и мире.

Мир продолжает борьбу с пандемией коронавируса. В Украине число инфицированных пока, к сожалению, ежедневно растет. О том, что происходит в стране и за ее пределами в связи с распространением заболевания - читайте ниже.

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Коронавирус в мире - статистика

По состоянию на утро пятницы, 21 августа, общее количество умерших от инфекции, вызванной новым коронавирусом SARS-CoV-2, в мире превышает 792 тыс. человек. При этом, выздороветь уже удалось более 14,4 млн больных.

В общем, количество выявленных случаев коронавируса в мире составляет чуть более 22,6 млн человек.

Лидерами по количеству зараженных остаются США - 5573743, Бразилия - 3501975, Индия - 2836 925. В России такое количество приближается к миллиону - 936 833.

Коронавирус в Украине - последние данные Минздрава

В Украине по состоянию на утро 21 августа зафиксировано 100 643 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 2 207 - летальные. 51 078 пациентов выздоровели.

Таким образом, за сутки в Украине зафиксировано 2 106 новых случаев коронавируса - именно у стольких украинцев 20 августа подтвердили COVID-19. За сутки 637 пациентов выздоровели.

В Украине обновили разделение на карантинные зоны

В Украине изменили зоны карантина в зависимости от эпидемиологической ситуации. Красную зону карантина расширили. Новое зонирование вступит в силу 24 августа.

В красную зоны будут отнесены:

город Коломыя, Городенковский, Косовский и Тисменицкий районы Ивано-Франковской области;

город Самбор Львовской области;

город Беляевка Одесской области;

города Дубно и Острог, Костопольский, Радивиловский и Ровенский район Ривненской области;

город Черновцы, Заставненский и Кицманский район Черновицкой области.

Новое эпидемическое зонирование будет введено с понедельника, 24 августа

Коронавирус в Украине и мире: важные новости

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Автор: Екатерина Лиманская