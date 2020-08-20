Коронавирус в Украине и мире: самое важное за 20 августа

Последние новости, связанные с пандемией COVID-19 в Украине и мире.

Мир продолжает борьбу с пандемией коронавируса. В Украине число инфицированных пока, к сожалению, ежедневно растет. О том, что происходит в стране и за ее пределами в связи с распространением заболевания - читайте ниже.

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Коронавирус в мире - статистика

По состоянию на утро среды, 20 августа, общее количество умерших от инфекции, вызванной новым коронавирусом SARS-CoV-2, в мире превышает 786 тыс. человек. При этом, выздороветь уже удалось более 14, 2 млн больных.

В общем, количество выявленных случаев коронавируса в мире составляет чуть более 22 328 069 человек.

Больше всего больных, как и прежде, в США - 5 529 347, Бразилии - 3 456 652, Индии - 2 767 273 и России - 935 066. Украина в мировом перечне заняла 15 место и опередила Китай, откуда распространился вирус, по количеству подтвержденных инфицированных: 98 658 против 89 527.

Коронавирус в Украине - последние данные Минздрава

В Украине по состоянию на утро 20 августа зафиксировано 98 537 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 2 184 - летальные.

Таким образом, за сутки в Украине зафиксировано 2 134 новых случая коронавируса - именно у стольких украинцев 19 августа подтвердили COVID-19. За сутки 704 пациента выздоровели.

В Украине новый антирекорд

За сутки коронавирусом заболели более двух тысяч человек. Лидерами по распространению коронавирусной инфекции являются Киев и Львовская область.

В Минздраве рассказали, что делать украинцам, которые не верят в существование коронавируса

Главный санврач Украины Ляшко посоветовал украинцам пообщаться с врачами инфекционных больниц, ежедневно работающими с больными коронавирусом.

Коронавирус в Украине и мире: важные новости

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Автор: Екатерина Лиманская