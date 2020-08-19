Коронавирус в Украине и мире: самое важное за 19 августа
Мир продолжает борьбу с пандемией коронавируса. В Украине число инфицированных пока, к сожалению, ежедневно растет. О том, что происходит в стране и за ее пределами в связи с распространением заболевания - читайте ниже.
Читайте такжеИспания стала лидером по распространению COVID-19 в Европе
Коронавирус в мире - статистика
По состоянию на утро среды, 19 августа, общее количество умерших от инфекции, вызванной новым коронавирусом SARS-CoV-2, в мире превышает 779 тыс. человек. При этом, выздороветь уже удалось более 14 млн больных.
В общем, количество выявленных случаев коронавируса в мире составляет чуть более 22 миллионов человек.
Лидером по количеству больных остаются США - 5 482 370 случаев, в Бразилии зафиксировано 3 407 354 больных, Индии - 2 702 742 случаев, в России - 930 276, Южно-Африканской республике - 592 144.
Коронавирус в Украине - последние данные Минздрава
В Украине по состоянию на утро 19 августа зафиксировано 96 403 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19.
Таким образом, за сутки в Украине зафиксировано 1 967 новых случаев коронавируса - именно у стольких украинцев 18 августа подтвердили COVID-19. Зафиксировано 27 летальных случаев, 812 пациентов выздоровели.
Больше всего случаев COVID-19 за минувшие сутки зафиксировано:
- в Харьковской области - 247
- в Киеве - 215
- во Львовской области - 188
- в Ивано-Франковской области - 163
- в Черновицкой области - 154
- в Ривненской области - 125
- в Одесской области - 123
- в Закарпатской области - 117
В Киеве ожидается ухудшение эпидемиологической ситуации
Ситуация в Киеве с заболеваемостью коронавирусом будет ухудшаться. Об этом сообщил глава управления Госпродпотребслужбы Киева Олег Рубан
Он ожидает рост заболеваемости острой респираторной инфекцией уже в начале сентября.
В ВОЗ заявили о новой фазе пандемии COVID-19
В ВОЗ заявили об увеличении доли молодых людей среди инфицированных во всем мире, что вызывает беспокойство.
«Эпидемия меняется. Люди в возрасте от 20 до 30 и 40 лет все чаще становятся движущей силой распространения коронавируса. Многие даже не подозревают, что инфицированы. Это увеличивает риск перетекания вируса на наиболее незащищенных людей», - заявили в ВОЗ.
Коронавирус в Украине и мире: важные новости
- Врачи до сих пор понятия не имеют, как лечить COVID-19 - New York Times
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- В школах "оранжевой" зоны учителя будут вести уроки в защитных щитках для лица - Минздрав
- В восьми областях превышены нормы загруженности больниц инфицированными COVID-19. Наиболее сложная ситуация в Ивано-Франковской области – там заполнены 96,5% мест в больницах первой волны.
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