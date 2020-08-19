Коронавирус в Украине и мире: самое важное за 19 августа

Последние новости, связанные с пандемией COVID-19 в Украине и мире.

Мир продолжает борьбу с пандемией коронавируса. В Украине число инфицированных пока, к сожалению, ежедневно растет. О том, что происходит в стране и за ее пределами в связи с распространением заболевания - читайте ниже.

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Коронавирус в мире - статистика

По состоянию на утро среды, 19 августа, общее количество умерших от инфекции, вызванной новым коронавирусом SARS-CoV-2, в мире превышает 779 тыс. человек. При этом, выздороветь уже удалось более 14 млн больных.

В общем, количество выявленных случаев коронавируса в мире составляет чуть более 22 миллионов человек.

Лидером по количеству больных остаются США - 5 482 370 случаев, в Бразилии зафиксировано 3 407 354 больных, Индии - 2 702 742 случаев, в России - 930 276, Южно-Африканской республике - 592 144.

Коронавирус в Украине - последние данные Минздрава

В Украине по состоянию на утро 19 августа зафиксировано 96 403 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19.

Таким образом, за сутки в Украине зафиксировано 1 967 новых случаев коронавируса - именно у стольких украинцев 18 августа подтвердили COVID-19. Зафиксировано 27 летальных случаев, 812 пациентов выздоровели.

Больше всего случаев COVID-19 за минувшие сутки зафиксировано:

в Харьковской области - 247

в Киеве - 215

во Львовской области - 188

в Ивано-Франковской области - 163

в Черновицкой области - 154

в Ривненской области - 125

в Одесской области - 123

в Закарпатской области - 117

В Киеве ожидается ухудшение эпидемиологической ситуации

Ситуация в Киеве с заболеваемостью коронавирусом будет ухудшаться. Об этом сообщил глава управления Госпродпотребслужбы Киева Олег Рубан

Он ожидает рост заболеваемости острой респираторной инфекцией уже в начале сентября.

В ВОЗ заявили о новой фазе пандемии COVID-19

В ВОЗ заявили об увеличении доли молодых людей среди инфицированных во всем мире, что вызывает беспокойство.

«Эпидемия меняется. Люди в возрасте от 20 до 30 и 40 лет все чаще становятся движущей силой распространения коронавируса. Многие даже не подозревают, что инфицированы. Это увеличивает риск перетекания вируса на наиболее незащищенных людей», - заявили в ВОЗ.

Коронавирус в Украине и мире: важные новости

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Автор: Екатерина Лиманская