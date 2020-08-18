Коронавирус в Украине и мире: самое важное за 18 августа

Последние новости, связанные с пандемией COVID-19 в Украине и мире.

Мир продолжает борьбу с пандемией коронавируса. В Украине число инфицированных пока, к сожалению, ежедневно растет. О том, что происходит в стране и за ее пределами в связи с распространением заболевания - читайте ниже.

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Коронавирус в мире - статистика

По состоянию на утро вторника, 18 августа, общее количество умерших от инфекции, вызванной новым коронавирусом SARS-CoV-2, в мире превышает 773 тыс. человек. При этом, выздороветь уже удалось почти 14 млн больных.

В общем, количество выявленных случаев коронавируса в мире составляет около 22 миллионов человек.

Лидером по количеству больных остаются США - 5,4 млн случаев, в Бразилии зафиксировано 3,3 млн больных, в Индии - 2,6 млн случаев, в России - 925,5 тыс., в Южно-Африканской республике - почти 590 тыс.

Коронавирус в Украине - последние данные Минздрава

В Украине по состоянию на утро 18 августа зафиксировано 94 436 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 2 116 летальных, 48 925 пациентов выздоровели.

Таким образом, за сутки в Украине зафиксировано 1 616 новых случаев коронавируса - именно у стольких украинцев 17 августа подтвердили COVID-19. Зафиксировано 27 летальных случаев, 761 пациент выздоровел.

Вторая волна коронавируса в Украине

Кабинет министров Украины готовится к возможной второй волне заболеваемости COVID-19, которая может наступить осенью этого года.

По словам премьера, правительство будет проверять больницы, чтобы быть готовыми ко второй волне COVID-19, если она наступит.

Вакцина против коронавируса

Китай определил свои требования для вакцины от коронавируса. В частности, потенциальный препарат должен демонстрировать эффективность хотя бы на уровне 50%. А также обеспечивать иммунитет против коронавируса минимум на шесть месяцев.

Китай выдал первый патент на вакцину против COVID-19. В июне эта вакцина получила специальное разрешение на год для военного использования. В марте препарат стал первым в Китае, одобренным для клинических испытаний.

Коронавирус в Украине и мире: важные новости

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Автор: Екатерина Лиманская