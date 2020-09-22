По состоянию на 7:00 по Киеву 22 сентября в мире от коронавирусной болезни COVID-19 умерли 963 693 человек, выздоровели 21 394 593 человек. Всего подтверждено 31 245 797 случаев заболевания.
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Об этом свидетельствуют данные Института Гопкинса.
Лидером по числу заболевших остаются США – 6 856 884 случаев, в Индии зафиксировано 5 487 580 больных, Бразилии – 4 558 040 случаев, в России – 1 105 048, Колумбии – 770 435.
Украина с показателем 182 900 случаев занимает 25 место антирейтинга.
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