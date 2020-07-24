Коронавирус в Украине и мире: самое важное за 24 июля

Количество инфицированных коронавирусом в мире за все время пандемии приближается к отметке в 15,5 миллионов человек. В Украине уже более 62 тысяч больных COVID-19.

Мир продолжает борьбу с пандемией коронавируса, которая, по последним данным, коснулась уже почти 15,5 миллиона человек. В Украине число инфицированных пока, к сожалению, ежедневно растет. О том, что происходит в стране и за ее пределами в связи с распространением заболевания - читайте ниже.

Коронавирус в мире - статистика

В мире от коронавирусной болезни COVID-19 умерли 632 173 человека, выздоровели 8 763 516 человек. В целом подтверждено 15 445 043 случаев заболевания.

Лидером по количеству больных остаются США. Там - уже более 4 миллионов случаев.

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебреисус подчеркнул, что пандемия коронавируса изменила образ жизни человечества, некоторые жизнь она разрушила. Он отметил, что "возврата к прежнему образу жизни нет".

Коронавирус в Украине

За минувшие сутки коронавирусную болезнь обнаружили еще в 972 человек. К сожалению, умерли 20 больных, зато выздоровели 886 человек.

Суточный показатель заболеваемости вошел в тройку крупнейших за последний месяц: 26 июня был зафиксирован антирекорд, заболели 1109 человек, 25 июня — 994. Всего за все время пандемии в Украине заболело 62 823 человека, из них 34 886 выздоровели, летальных случаев — 1571. В настоящее время продолжают лечиться 26 366 человек.

Больше всего больных продолжают фиксировать Львовская область и столица.

Коронавирус в Киеве

По состоянию на утро 24 июля в Киеве зафиксировано 118 новых случаев COVID-19 за сутки. Это на шесть случаев больше, чем 23 июля (112 инфицированных).

В целом в Киеве подтверждено 7 396 случаев COVID-19.

Коронавирус в Украине и мире: важные новости 24 июля

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