Мир продолжает борьбу с пандемией коронавирусной болезни. В связи с этим в ряде стран действуют карантинные ограничения.
Коронавирус в мире: статистика
За сутки во всем мире выявлено 288 тыс. новых случаев коронавирусной инфекции, зафиксировано 4 510 летальных случаев.
За весь период пандемии во всем мире зафиксировали 29 190 588 случаев COVID-19, жертвами вируса стали 927 245 человек. Между тем, выздороветь удалось 19 775 100 пациентам.
Больше всего тех, кто выздоровел, в Индии, Бразилии и США.
Коронавирус в Украине: актуальные данные
В Украине за минувшие сутки подтвердили 2905 новых случаев коронавирус. Всего инфицировались 159 702 человек.
Больше всего заболеваний подтвердили в Тернопольской области (+390), Харьковской области (+307), Одесской области (+306) и Киеве (+285).
Коронавирус в Киеве: что известно
Среди регионов антилидером является Киев, где с начала пандемии подтвердили уже 17 714 случаев заболевания. За прошедшие сутки вирус обнаружили в 285 человек.
В Киеве вчера зафиксировано наибольшее количество летальных исходов от COVID–19 с начала пандемии-11.
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