Каждый день в Украине и мире продолжает расти число новых больных COVID-19.

Мир продолжает борьбу с пандемией коронавирусной болезни. В связи с этим в ряде стран действуют карантинные ограничения.

Коронавирус в мире: статистика

За сутки во всем мире выявлено 288 тыс. новых случаев коронавирусной инфекции, зафиксировано 4 510 летальных случаев.

За весь период пандемии во всем мире зафиксировали 29 190 588 случаев COVID-19, жертвами вируса стали 927 245 человек. Между тем, выздороветь удалось 19 775 100 пациентам.

Больше всего тех, кто выздоровел, в Индии, Бразилии и США.

Коронавирус в Украине: актуальные данные

В Украине за минувшие сутки подтвердили 2905 новых случаев коронавирус. Всего инфицировались 159 702 человек.

Больше всего заболеваний подтвердили в Тернопольской области (+390), Харьковской области (+307), Одесской области (+306) и Киеве (+285).

Коронавирус в Киеве: что известно

Среди регионов антилидером является Киев, где с начала пандемии подтвердили уже 17 714 случаев заболевания. За прошедшие сутки вирус обнаружили в 285 человек.

В Киеве вчера зафиксировано наибольшее количество летальных исходов от COVID–19 с начала пандемии-11.

Коронавирус в мире и Украине: что важно знать 15 сентября 2020

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Автор: Виктория Гордиенко