Каждый день в Украине и мире продолжает расти число новых больных COVID-19.

Мир продолжает борьбу с пандемией коронавирусной болезни. В связи с этим в ряде стран действуют карантинные ограничения.

Коронавирус в мире: статистика

С начала пандемии по состоянию на утро 11 сентября в мире выявлено 28 млн 064 тыс. 801 больного COVID-19. Об этом свидетельствуют данные Центра системных исследований и инжиниринга при Университете Джонса Хопкинса (США).

В мире с начала пандемии от COVID-19 умерли 908 тыс. 257 человек. 18,9 млн человек по всему миру выздоровели.

Больше всего заболевших в США - 6,3 млн, Индии-4,4 млн, Бразилии-4,2 млн.

Коронавирус в Украине: актуальные цифры

С начала пандемии в Украине зарегистрировано 148 тыс. 756 случаев COVID-19, в том числе 3 тыс. 144 новых за минувшие сутки. Всего от осложнений, вызванных коронавирусной болезнью, умерли 3 тыс. 76 человек, в том числе 53 человек - за минувшие сутки.

Выздоровели 67 тыс. 5 человек, за минувшие сутки – 1 тыс. 128. На сегодня в Украине болеют 78 тысяч. 765 человек.

Наибольшее количество новых случаев за последние сутки зарегистрировано в Киеве - 404, Тернопольской области - 302, Одесской области - 285, Харьковской области - 280.

Коронавирус в Киеве: что известно

Впервые за весь период пандемии в Киеве за сутки – 404 новых больных на коронавирус. Из них - 33 ребенка.

Умерли за сутки семь человек. Всего коронавирус унес жизни 261 киевлянина.

Подтвержденных случаев заболевания COVID-19 на сегодня в столице уже 16 523.

В связи с увеличением количества больных COVID-19, Киев вошел в "оранжевую" зону эпидемиологической опасности. Следовательно, по решению правительственной комиссии по чрезвычайным ситуациям, в столице снова введут ряд ограничений.

Коронавирус в мире и Украине: что важно знать 11 сентября 2020

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Автор: Виктория Гордиенко