Правительство вводит карантин выходного дня.

Темпы распространения коронавируса в Украине выросли, ежедневно фиксируется около 10 тысяч новых случаев. Правительство готовит «карантин» выходного дня и спешно готовится увеличивать число «коронавирусных» коек в больницах.

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Коронавирус в Украине – статистика 11 ноября

В Украине по состоянию на 11 ноября зафиксировано 10 611 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19. В частности, заболели 350 детей и 493 медработника.

За последние сутки госпитализировано – 1 453 человека; зафиксирован 191 летальный случай; выздоровели – 6 802 человека; проведено тестирований за сутки – 73 285 (в частности методом ПЦР – 43 908, методом ИФА – 29 377).

За все время пандемии в Украине

заболели - 489 808 человек;

выздоровели - 221 459 человек;

летальных случаев - 8 947;

проведено ПЦР-тестирований - 3 735 166.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрирована в г. Киев (965), Одесской (705), Киевской (693), Львовской (684) и Запорожской (592) областях.

Коронавирус в мире – статистика 11 ноября

По состоянию на утро 11 ноября в мире зафиксироваы 51 млн 480 441 случаев коронавируса. Среди них 1 млн 272 426 – смертельные.

В то же время 33 млн 553 840 человек выздоровели.

Больше всего случаев зафиксировано в США, Индии, Бразии, Франции и России.

Новые карантинные ограничения

9 ноября заместитель министра здравоохранения - главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил, что в ближайшее время правительство примет решение о применении жестких карантинных мер в выходные дни.

Так, Минздрав предлагает установить дополнительные карантинные ограничения на территории Украины и запретить проведение всех массовых культурных мероприятий, ограничить деятельность зон питания, детских комнат и развлекательных зон в ТРЦ, спортзалов, фитнес-центров, бассейнов.

Также предполагается рекомендовать субъектам хозяйствования ввести отдельное время для обслуживания лиц старше 60 лет.

Кроме того, Минздрав предлагает в «красных зонах» эпидопасности разрешить работать магазинам, но с 7:00 до 20:00, при этом чтобы количество посетителей было 1 на 20 квадратных метров.

Карантин выходного дня может быть введен в Украине с 14 ноября.

В то же время, Минздрав приостановил в больницах проведение плановых операций, кроме неотложных.

Коронавирус – важные новости

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Автор: Дмитрий Захаров