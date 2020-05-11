В китайском Ухане выявили новых заболевших COVID-19 впервые с начала апреля
В городе Ухань, который стал эпицентром распространения коронавируса в Китае, впервые от времени послабления строгого карантина выявили новых больных COVID-19.
Об этом сообщает Reuters.
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Отмечается, что зафиксированы пять новых подтвержденных случаев заболевания в одном жилом комплексе. Одной из заболевших является жена 89-летнего пациента, о котором было объявлено днем ранее. Тот случай стал первым в городе с 3 апреля.
Все последние подтвержденные случаи являются бессимптомными. То есть люди не имели клинических признаков заболевания, таких как лихорадка, однако они дали положительный результат на вирус и способны заражать других.
Как сообщал УНИАН, в провинции Хубэй впервые от начала пандемии коронавируса возобновили учебный процесс в школах.
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