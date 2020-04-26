В Ухане выписали из больниц всех пациентов, госпитализированных с COVID-19

В больницах города не осталось ни одного пациента с коронавирусом.

В китайском городе Ухань, который был эпицентром распространения коронавируса, из больниц выписали всех пациентов, заболевших COVID-19.

Об этом рассказал представитель Национального комитета по здравоохранения Китая Ми Фэн, сообщает китайское агентство "Синьхуа".

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По его словам, такой результат достигнут благодаря настойчивым усилиям медицинских работников в Ухане и тех, кто был направлен в город для помощи в борьбе с вирусом со всей страны.

Как сообщал УНИАН, в Китае власти города Ухань пересчитали количество умерших пациентов с коронавирусом и число инфицированных. Согласно новым данным, количество умерших пациентов с коронавирусом увеличилось на 1 290 и составляет 3 869 человек.