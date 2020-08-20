Спецслужбы США узнали об утаивании властями Уханя данных о коронавирусе - СМИ

Согласно докладу, с февраля руководство Китая не делилось всем, что знало о вирусе и не делало все возможное, чтобы помочь миру подготовиться к пандемии.

Спецслужбы США узнали, что местные власти Уханя и провинции Хубэй на начальном этапе скрывали от Пекина информацию о распространении коронавируса COVID-19.

Читайте такжеBloomberg: В Китае началась самая большая вспышка коронавируса после снятия карантина в УханеОб этом сообщила The New York Times (NYT) со ссылкой на источники, передает kommersant. По словам высокопоставленных собеседников газеты, вывод спецслужб о том, что часть ответственности за распространение вируса лежит на местных властях, а не на Пекине, может скорректировать позицию США в отношении Китая.

Источники NYT утверждают, что в июне ЦРУ и другие разведывательные спецслужбы представили доклад. В нем говорится о том, что чиновники города и провинции, ставших очагом распространения COVID-19, первые несколько недель держали в неведении руководство КНР относительно того, на сколько опасен новый вирус. По словам собеседников газеты, китайские местные власти часто утаивают определенные данные от федеральных властей, опасаясь возможного наказания.

При этом, по словам источников, американские спецслужбы не снимают ответственности с Пекина за дальнейшее распространение вируса. Они полагают, что китайские власти, в свою очередь, утаивали информацию от Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Согласно докладу, с февраля руководство Китая не делилось всем, что знало о вирусе, включая более точный подсчет случаев, и не делало все возможное, чтобы помочь миру подготовиться к пандемии.

Вспышка коронавируса в Китае: история вопроса

Первые случаи заражения коронавирусом в Ухане были зафиксированы в конце декабря 2019 года. Очагом распространения вируса стал, по мнению ученых, крупнейший городской рыбный рынок.

В начале января этого года власти Уханя приняли решение о полном закрытии города и ввели карантин для его жителей, но вирус успел распространиться дальше по стране и миру.

США неоднократно обвиняли Китай в утаивании информации об опасности вируса, а также допускали искусственное происхождение COVID-19.

Для выявления причин вспышки вируса в июле ВОЗ направила в Китай группу ученых.

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Автор: УНИАН