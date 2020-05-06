В Турции зафиксировали новый стремительный скачок заражений COVID-19
Министерство здравоохранения Турции сообщило, что за последние сутки в стране зарегистрировано 2253 новых случая инфицирования коронавируса.
Это стало самым большим числом новых заражений с 30 апреля, об этом сообщает CNN.
С середины апреля новые случаи в Турции находились на нисходящей и опустились до уровня 1614 заражений в день.
Читайте также"Мое лицо говорит обо всем": лидер Ювентуса спустя полтора месяца сумел победить коронавирус (фото)
Также министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа заявил о втором этапе борьбы с пандемией. Он назвал этот период "контролируемой общественной жизнью".
"Несмотря на то, что мы использовали слово нормализация, речь не идет о возвращении к нормальной жизни. Речь идет о выработке новой нормы", - сказал он.
Ранее президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что Турецкая Республика в настоящее время находится на пороге выхода из кризиса. По его словам, страна сделала более успешные шаги, чем многие развитые страны мира.
Как сообщал ранее УНИАН, Всемирная организация здравоохранения предупредила о риске возвращения жестких ограничений в случае неосторожного ослабление правительствами карантина.
Читайте также:
- Симптомы коронавируса - как отличить от гриппа и простуды
- Коронавирус карта распространения на сегодня (обновляется)
- Коронавирус новости в Украине и мире - онлайн
- Антисептик своими руками: простые рецепты, как сделать его дома (видео)
- Лечение коронавируса:какие препараты используют при COVID-19 в Украине и мире