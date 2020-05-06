В Турции зафиксировали новый стремительный скачок заражений COVID-19

Зарегистрировано 2253 новых случая инфицирования.

Министерство здравоохранения Турции сообщило, что за последние сутки в стране зарегистрировано 2253 новых случая инфицирования коронавируса.

Это стало самым большим числом новых заражений с 30 апреля, об этом сообщает CNN.

С середины апреля новые случаи в Турции находились на нисходящей и опустились до уровня 1614 заражений в день.

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Также министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа заявил о втором этапе борьбы с пандемией. Он назвал этот период "контролируемой общественной жизнью".

"Несмотря на то, что мы использовали слово нормализация, речь не идет о возвращении к нормальной жизни. Речь идет о выработке новой нормы", - сказал он.

Ранее президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что Турецкая Республика в настоящее время находится на пороге выхода из кризиса. По его словам, страна сделала более успешные шаги, чем многие развитые страны мира.

Как сообщал ранее УНИАН, Всемирная организация здравоохранения предупредила о риске возвращения жестких ограничений в случае неосторожного ослабление правительствами карантина.

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