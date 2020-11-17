Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что в стране вводится частичный комендантский час, он будет действовать в выходные дни.
Об этом сообщает Anadolu.
Так, комендантский час будет действовать в выходные с 20:00 до 10:00.
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Кроме того, в Турции до конца года обучение в школах будет происходить дистанционно.
Также ранее введенный комендантский час для пожилых людей в возрасте от 65 лет будет распространяться и на людей в возрасте до 20 лет. Частичный комендантский час для этих возрастных групп позволит им выходить на улицу только с 10:00 до 16:00.
До конца 2020 года в Турции будут закрыты кинотеатры.
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