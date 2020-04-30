Коронавирус обнаружен еще в одной стране: ранее власти отрицали наличие заболевания

В стране вводят обязательный масочный режим и каникулы для студентов.

В Таджикистане подтвердили первые случаи коронавирусного заболевания - известно о 15 заболевших.

Об этом сообщает национальное информационное агентство страны "Ховар" по итогам заседания штаба по профилактике распространения болезни.

Минздрав страны накануне подтвердил 15 случаев, в том числе пять - в столице Душанбе. Таким образом власти подтвердили наличие COVID-19 в стране.

"В настоящее время в лечебно-профилактических учреждениях республики под обследованием и контролем врачей находятся более 2000 человек. По состоянию на 29 апреля 2020 года из медицинских учреждений выписаны 304 человека", - говорится в сообщении.

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Власти страны в связи с распространением коронавируса объявили с 4 мая летние каникулы ждя студентов 1-3 курсов вузов страны, а для выпускников до 15 мая проведут госэкзамены. Местное население обязали носить медицинские маски.

Ранее власти страны неоднократно отрицали случаи заражения коронавирусом в Таджикистане.

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