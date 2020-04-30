Коронавирус обнаружен еще в одной стране: ранее власти отрицали наличие заболевания
В Таджикистане подтвердили первые случаи коронавирусного заболевания - известно о 15 заболевших.
Об этом сообщает национальное информационное агентство страны "Ховар" по итогам заседания штаба по профилактике распространения болезни.
Минздрав страны накануне подтвердил 15 случаев, в том числе пять - в столице Душанбе. Таким образом власти подтвердили наличие COVID-19 в стране.
"В настоящее время в лечебно-профилактических учреждениях республики под обследованием и контролем врачей находятся более 2000 человек. По состоянию на 29 апреля 2020 года из медицинских учреждений выписаны 304 человека", - говорится в сообщении.
Читайте такжеЗаражение коронавирусом нашли у украинца в Афганистане - МИД
Власти страны в связи с распространением коронавируса объявили с 4 мая летние каникулы ждя студентов 1-3 курсов вузов страны, а для выпускников до 15 мая проведут госэкзамены. Местное население обязали носить медицинские маски.
Ранее власти страны неоднократно отрицали случаи заражения коронавирусом в Таджикистане.
Читайте также:
- Симптомы коронавируса - как отличить от гриппа и простуды
- Коронавирус карта распространения на сегодня (обновляется)
- Коронавирус новости в Украине и мире - онлайн
- Антисептик своими руками: простые рецепты, как сделать его дома (видео)
- Лечение коронавируса:какие препараты используют при COVID-19 в Украине и мире