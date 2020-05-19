ABC News: Врачи заметили, что коронавирус может влиять на мозг

Врачи говорят, что некоторые пациенты с COVID-19 полностью теряли связь с реальностью.

В процессе изучения нового коронавируса становится все более очевидным, что его влияние на человеческое тело выходит далеко за пределы легких. Теперь врачи пытаются проверить, как инфекция влияет на мозг.

Об этом пишет ABC News, добавляя, что врачи со всего мира сообщают о том, что их тяжело больные пациенты с COVID-19 иногда в полном замешательстве, дезориентированы или же у них наблюдаются признаки измененных психических состояний. Точные причины остаются загадкой. Но врачи на передовой пандемии бьют тревогу, замечая, что у достаточно большого количества пациентов были такие нарушения. Например, в одном из случаев мужчина 50 лет попал в больницу, когда его нашли в дезориентированном и возбужденном состоянии. Все указывало на серьезные изменения личности.

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Сначала врачи заподозрили, что у него менингит. Ведь эта инфекция способна поражать мозг. Они не подумали, что это может быть COVID-19, ведь у мужчины не было типичных респираторных симптомов. Но медики были удивлены, когда тесты пациента показали, что он заражен коронавирусом. Однако, это выяснили слишком поздно, когда он уже потерял связь с реальностью, не осознавал, кто он и где он. Респираторные симптомы COVID-19 у него появились, когда он провел два дня в больнице. В конце концов болезнь обострилась и его перевели в отделение интенсивной терапии. Сейчас мужчина подключен к системе искусственной вентиляции легких.

Доктор Лоренцо Норрис из Школы медицины и медицинских наук Университета Джорджа Вашингтона, сказал, что такие пациенты вызывают тревогу. Потому что до этого времени никто не знает, как новый вирус способен влиять на мозг. Врачи уже заметили, что у старших пациентов часто появлялся делирий, когда они попадали в больницу. Но и в некоторых младших людей наблюдались признаки измененного психологического состояния. И это был их единственный симптом. У других развивался делирий позже, уже после госпитализации. Такие возбуждения были более тяжелыми и длились дольше.

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Доктор Лоренцо Норрис на передовой пандемии коронавируса. По его словам, в его больнице наблюдается увеличение пациентов с COVID-19, которые страдают от делирия не зависимо от предыдущей истории психологического здоровья. Такие пациенты дольше выздоравливают.

"Делирий - медицинское чрезвычайное состояние, которое связано с увеличением смертности", - сказал он.

ABC News пишет, что одно из исследований, проведенных в Ухане, выявило, что треть пациентов с COVID-19 страдало от определенного рода неврологических симптомов. И таких людей больше среди тех, у кого болезнь проходит в тяжелой форме. Врачи не понимают,возникают ли такие симптомы из-за прямого действия коронавируса на мозг, или это побочное действие, вызванное агрессивной воспалительной реакцией.

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Доктор Беатриз Корч с Memorial Sloan Kettering Cancer Center рассказала ABC News, что делирий от COVID-19 может быть результатом либо прямого действия вируса на ткани мозга, либо на кровяные сосуды в нем. По другому сценарию, такие симптомы могут быть связаны с тяжелым респираторным дистресс-синдромом, который приводит с сокращению уровня кислорода в крови. Норрис допускает, что психические симптомы могут быть результатом чрезмерной реакции иммунной системы под названием "цитокиновый шторм". Из-за него могут появляться кровяные сгустки в сосудах мозга.