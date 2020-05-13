CNN: Коронавирус - не респираторная болезнь, он вредит всему телу

Американские врачи заметили, что COVID-19 может вызвать воспаление в кровеносных сосудах и тем самым наносить вред фактически всем органам в теле.

Пациент, который относительно нормально себя чувствовал в течение первых 10 дней, вдруг "слег" с COVID-19. 38-летний мужчина не вписывался в определение людей, которые больше всего рискуют при заражении новым коронавирусом.

"У него были легкие симптомы в дыхательных путях, с которыми он сидел дома", - сказал CNN сосудистый хирург из Нью-Йорка доктор Шон Венгертер.

"Ему поставили диагноз в отделении неотложной помощи, после чего он смог нормально вернуться домой. Пациент только немного кашлял", - добавил врач.

И так было, пока один из неожиданных эффектов COVID-19 не начал проявляться.

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"Потом он как-то проснулся, а его обе ноги были онемевшие, холодные и такие слабые, что он даже не смог ходить", - рассказал Венгертер, который возглавляет отделение сосудистой хирургии в Westchester Medical Center Health's Good Samaritan Hospital.

CNN пишет, что у достаточно молодого пациента с COVID-19 началась окклюзия аорты. Появился большой сгусток крови в главной артерии. Он разместился в месте, где артерия разделяется на две ветви, которые ведут к каждой ноге. Таким образом, кровь не поступала в подвздошные артерии, а следовательно к нижним конечностям. CNN объясняет, что это чрезвычайно опасное явление. По словам Венгертера, оно убивает 20-50% пациентов.

"Но такое обычно не случается с 38-летними", - сказал врач изданию.

Быстрая диагностика и операция, в ходе которой артерию разрезали, а сгусток достали с помощью катетера, спасло пациента.

"Два хирурга работали одновременно в этом случае", - рассказал Венгертер.

CNN пишет, что врачи, которые лечат пациентов с коронавирусом, наблюдают ряд страшных и странных синдромов включительно с возникновением кровяных сгустков по всему телу, отказом почек, воспалением в сердце и иммунными осложнениями.

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"Самое интересное и одновременно самое страшное то, что эта болезнь проявляется очень многими способами", - сказал помощник профессора неотложной хирургической помощи в Колледже медицины Университета Флориды доктор Скотт Брекенридж.

"В одних случаях она сильно влияет на способность пациента дышать, а в других - связана с отказом органов во многих системах одновременно. А теперь ее связывают с иммунными эффектами у детей", - добавил он.

Хоть SARS-CoV-2 - это, в первую очередь, респираторный вирус, вполне очевидно, что он влияет на все тело людей. Наиболее очевидные симптомы заражения - это высокая температура, пневмония и острый респираторный дистресс-синдром. Но вирус, похоже, атакует напрямую некоторые другие органы. Одним из наиболее тревожных явлений стала его способность атаковать внутреннюю поверхность кровеносных сосудов. Это и становится причиной появления кровяных сгустков.

"Похоже, вирус провоцирует локальную воспалительную реакцию, которая приводит к появлению этих тромбообразных явлений. Это происходит через прямое воздействие вируса на артерии", - пояснил Венгертер.

Другие команды врачей сообщали о необычных сердечных приступы у молодых пациентов, а также о случаях тромбоэмболии легочной артерии. Патологоанатомы находят крошечные кровяные сгустки даже в самых маленьких сосудах. Об этом CNN рассказал доктор Орен Фридмен, который ухаживает за пациентами с COVID-19 в отделе интенсивной терапии Медицинского центра Cedars-Sinai в Лос-Анджелесе.

"Это даже не обсуждается. Вирус вызывает тромбоз и, кажется, напрямую влияет на человеческие кровяные сосуды", - сказал он.

"Каждый орган в теле питается от этих кровяных сосудов. Поэтому если вирус влияет на них, тогда он может повредить органы", - добавил врач.

"Картинка очень тревожная. И мне нужно время, чтобы ее понять", - прокомментировал Брекенридж.

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Среди других страшных синдромов, которые могут быть связаны с COVID-19, - это так называемый "педиатрический многосистемный воспалительный синдром". Мэр Нью-Йорка Билл де Блассио сообщил во вторник, что в городе зафиксировано 52 случая появления этого заболевания. А департамент здравоохранения штата Нью-Йорк проверяет еще 100 потенциальных случаев. При этом синдроме высокая температура не спадает, появляется воспаление, а работа одного или более органов начинает ухудшаться. Среди других симптомов могут быть такие, которые возникают во время шока.

"В некоторых случаях у детей возникает шок, а в некоторых проявляются черты синдрома Кавасаки. У других наблюдаются признаки цитокинового шторма. В некоторых регионах наблюдается вспышка синдрома Кавасаки у детей, у которых нет шока", - сказала доктор Мэри Бет Сон из Бостонской детской клиники.

CNN объясняет, что при синдроме Кавасаки возникает воспаление стенок кровеносных артерий среднего размера. Болезнь способна навредить сердцу. Она может возникнуть при чрезмерной иммунной реакции, которую называют цитокиновым штормом.