Минувшей весной в Нью-Йорке была нехватка мест в больницах и моргах, а сегодня ситуация в городе спокойна и контролируема.
Об этом рассказала врач Валентина Голобородько, говорится в сюжете ТСН.
По ее словам, медикам в США не пришлось выбирать между тем, кому оказывать помощь, а кому нет.
"Весной я и все мои коллеги написали завещание. Мы почитали истории из Китая, узнали сколько медработников заболело, сколько умирает, и поскольку мы не знали, как лечить этих больных, не было защиты, мы рассматривали варианты", - рассказала она.
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В начале пандемии, вспоминает врач, в приемной больные лежали в коридорах, больничный морг был переполнен, а защитные средства медики пополняли самостоятельно, печатая их на 3D принтере.
Спасти ситуацию помогли несколько факторов: массовое ношение масок, широкий охват тестированием и групповой иммунитет.
Врач вспоминает, что весной она очень боялась заразить коронавирусом свою семью: даже снимала обувь перед дверью. Теперь он размышляет значительно оптимистичнее.
"Невозможно находиться в страхе для меня - это не нормально. Мы пережили такое, после чего уже бояться сложно", - отмечает она.
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