В США десятый день подряд фиксируют более 100 тысяч случаев.

В Соединенных Штатах за последние сутки сообщили о 153 496 случаях заболевания COVID-19, что стало новым ежедневным максимумом с начала пандемии.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на CNN.

Читайте такжеЭпидемиологи США рассказали, защищает ли ношение маски при коронавирусе

Несколько штатов сообщили о рекордном количестве госпитализированных пациентов с коронавирусом. За последние сутки подтверждено 919 летальных исходов среди инфицированных.

В США десятый день подряд фиксируют более 100 000 случаев, но сегодня впервые количество превысило 150 000 за один день.

На сегодня в США в целом выявили 10 552 821 случай заболевания COVID-19 и по меньшей мере 242 423 случая смерти.

Также стало известно, что Техас и Калифорния первыми из американских штатов пересекли отметку в 1 миллионов случаев.

Коронавирус в США: что известно

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: УНИАН