В Соединенных Штатах за последние сутки сообщили о 153 496 случаях заболевания COVID-19, что стало новым ежедневным максимумом с начала пандемии.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на CNN.
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Несколько штатов сообщили о рекордном количестве госпитализированных пациентов с коронавирусом. За последние сутки подтверждено 919 летальных исходов среди инфицированных.
В США десятый день подряд фиксируют более 100 000 случаев, но сегодня впервые количество превысило 150 000 за один день.
На сегодня в США в целом выявили 10 552 821 случай заболевания COVID-19 и по меньшей мере 242 423 случая смерти.
Также стало известно, что Техас и Калифорния первыми из американских штатов пересекли отметку в 1 миллионов случаев.
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