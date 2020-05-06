В США от коронавируса погибли уже более 70 тысяч человек
В США зафиксировано 1 млн 226 тыс. случаев заражения и 71 372 умерших, у которых обнаружили коронавирус.
Такие данные публикует онлайн ресурс Worldometer, что отслеживает статистику заболевания в мире в режиме реального времени. Это - почти треть из более 3,6 млн случаев заражения во всем мире.
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По расчету Института показателей и оценки здоровья при Университете штата Вашингтон в Сиэтле, количество умерших от коронавируса в США может достигнуть 110 тыс. к концу мая.
Наиболее пораженными в США штат и город Нью-Йорк. По данным Worldometer, в штате Нью-Йорк официально подтвердили 329,8 тыс. случаев инфицирования и свыше 25 тыс. жертв.
Как сообщал ранее УНИАН, Великобритания опередила Италию по уровню смертности от COVID-19.
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