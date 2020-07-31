В США осуществили успешную пересадку легких пациентам, которые переболели коронавирусом (видео)
11:11, 31 июля 2020Зарубежные новости
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Коронавирус полностью уничтожил их дыхательные органы.
Врачебное чудо: в США осуществили успешную пересадку легких пациентам, которые переболели на коронавирус
В Соединенных Штатах осуществили успешную пересадку легких пациентам, которые переболели коронавирусом.
Об этом говорится в сюжете ТСН.
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Это 28-летняя юрист Майра и 62-летний автомеханик Брайан. Оба уже могут дышать самостоятельно и даже дали пресс-конференции. Коронавирус полностью уничтожил их дыхательные органы.
Надежды на выздоровление было мало, а семью девушки даже звали попрощаться с ней. Единственным шансом выжить, говорили медики, была пересадка, но и это было очень рисково.
К счастью, все прошло хорошо — органы прижились. Сейчас Майра и Брайан невероятно благодарны за возможность дышать и жить.
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