В США осуществили успешную пересадку легких пациентам, которые переболели коронавирусом (видео)

Коронавирус полностью уничтожил их дыхательные органы.

В Соединенных Штатах осуществили успешную пересадку легких пациентам, которые переболели коронавирусом.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

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Это 28-летняя юрист Майра и 62-летний автомеханик Брайан. Оба уже могут дышать самостоятельно и даже дали пресс-конференции. Коронавирус полностью уничтожил их дыхательные органы.

Надежды на выздоровление было мало, а семью девушки даже звали попрощаться с ней. Единственным шансом выжить, говорили медики, была пересадка, но и это было очень рисково.

К счастью, все прошло хорошо — органы прижились. Сейчас Майра и Брайан невероятно благодарны за возможность дышать и жить.

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