В Первой мировой было меньше: от коронавируса в США умерли уже более 130 тысяч человек
22:50, 06 июля 2020Зарубежные новости
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США по-прежнему остаются лидерами антирейтинга по числу заболевших.
Всего в штатах вылечились от коронавируса более 900 тысяч человек / Flickr/The National Guard
От коронавируса в США умерли уже 130 тысяч 90 человек.
Об этом свидетельствуют последние данные Университета имени Джонса Хопкинса (США).
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В частности, только в Нью-Йорке умерло 32 тысячи 219 человек.
США по-прежнему остаются лидерами антирейтинга по числу заболевших. По состоянию на 22:45 там коронавирус выявили у 2 миллионов 910 тысяч 23 человек.
Всего в штатах вылечились от коронавируса 906 тысяч 763 человека.
Как сообщал УНИАН, в Соединенных Штатах Америки, где в последнее время стремительно растет количество новых пациентов с коронавирусом, зафиксировали новый антирекорд по числу заболевших COVID-19 за сутки.
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