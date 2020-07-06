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В Первой мировой было меньше: от коронавируса в США умерли уже более 130 тысяч человек

22:50, 06 июля 2020
Зарубежные новости
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Всего в штатах вылечились от коронавируса более 900 тысяч человек / Flickr/The National Guard

Об этом свидетельствуют последние данные Университета имени Джонса Хопкинса (США).

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В частности, только в Нью-Йорке умерло 32 тысячи 219 человек.

США по-прежнему остаются лидерами антирейтинга по числу заболевших. По состоянию на 22:45 там коронавирус выявили у 2 миллионов 910 тысяч 23 человек.

Всего в штатах вылечились от коронавируса 906 тысяч 763 человека.

Как сообщал УНИАН, в Соединенных Штатах Америки, где в последнее время стремительно растет количество новых пациентов с коронавирусом, зафиксировали новый антирекорд по числу заболевших COVID-19 за сутки.

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